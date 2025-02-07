Обвиненный в изменах Омаров впервые прокомментировал предстоящую свадьбу Бородиной

Курбан Омаров заявил, что искренне рад свадьбе Ксении Бородиной с Николаем Сердюковым. Бизнесмен прокомментировал изменения в жизни экс-супруги в шоу «Хватит слухов!».

После расставания Курбану и Ксении не удалось сохранить дружеские отношения. Телеведущая публично обвинила его в изменах и отсутствии интереса к общей дочке. Также Бородина негативно относится к молодой избраннице Омарова, считая ее разлучницей. Несмотря на конфликт, бизнесмен вместе с возлюбленной поздравили Ксению с предстоящей свадьбой. По словам Курбана, он «искренне рад».

«Мы очень рады, на самом деле. Искренне говорю, очень рады, что Ксения занята любовью», — высказался бизнесмен.

«Конечно, это любовь. И каждый человек достоин любить и быть любимым», — подтвердила его возлюбленная.

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