«И так голова болит каждый день»: жених обратился к Ксении Бородиной после пропажи бриллианта

Телеведущая Ксения Бородина потеряла дорогостоящий кулон с бриллиантами и показала, как в этой ситуации ее поддержал жених, блогер Николай Сердюков.

Звезда «Дома-2» опубликовала в личном блоге скрин переписки с Сердюковым, в котором он просил 41-летнюю Ксению не нервничать из-за потери драгоценности и пообещал подарить новое украшение.

«Ксюша, не стоит. Я куплю тебе еще больше камень. Только не нервничай, и так голова болит каждый день», — успокаивал избранницу Николай.

Бородина поспешила также похвастаться, что с утра возлюбленный уже обрадовал ее букетом цветов.

«Он моя самая большая поддержка. Конечно, вы правы, когда говорите, что лучше пусть заберут вещами, чем здоровьем близких», — заявила телеведущая.

Ранее Ксения Бородина заявила о пропаже кулона Cartier с бриллиантами. Во время фотосессии ее попросили снять все украшения и положить в салфетку. Однако после съемки Бородина не обнаружила подвеску. При этом все кольца остались на месте.