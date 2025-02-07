Федор Бондарчук вышел в свет без обручального кольца после новостей о разводе. Об этом сообщает «7Дней.ru».

В Москве состоялась презентация нового сезона онлайн-кинотеатра, которую посетил Федор Бондарчук. Для выхода в свет режиссер выбрал расслабленный образ, отдав предпочтение свитеру и джинсам. Журналисты обратили внимание, что на правой руке Федора не было обручального кольца. Более того, он отказался говорить о Паулине Андреевой, когда сотрудники СМИ стали о ней спрашивать. Бондарчук в спешке покинул пресс-зону и, как сообщает источник, весь вечер находился в мрачном настроении.

Напомним, что в 2024 году появились слухи о расставании Федора и Паулины, в котором обвинили актрису Софью Синицыну. Однако ни режиссер, ни его супруга не комментируют личную жизнь.

Также в начале 2025 года стало известно, что Бондарчук покинул совет директоров «Ленфильма».

Ранее была раскрыта причина ухода Федора Бондарчука из совета директоров «Ленфильма». Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что беременная Мари Краймбрери вышла замуж за Даву.