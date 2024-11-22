«Обслуживающий персонал»: Александр Рогов разнес наряд Алсу на музыкальной премии

Александр Рогов назвал Алсу «обслуживающим персоналом» из-за наряда на премии. Об этом стало известно в эфире шоу «Обзор луков звезд».

На премии МУЗ-ТВ Алсу появилась в черном жилете с белой рубашкой и галстуком, а также в длинной юбке и перчатках. Модель Мария Миногарова осудила образ певицы, заявив, что для мероприятия нужен был элегантный наряд: «Считаю, что это не в кассу».

Александр Рогов согласился с Марией и высказался про Алсу в более грубой форме. Он считает, что наряд певицы не украсил ее и превратил в «обслуживающий персонал».

«И Алсу красивая, и наряд как будто бы должен был быть хорошим, но не стал. Как будто обслуживающий персонал. Как будто она должна была нести поднос с шампанским», — высказался стилист.

К слову, Алсу никак не отреагировала на критику Александра.

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