«Из-за работы растерял людей»: Александр Рогов назвал причину одиночества

Александр Рогов признался, что из-за публичной жизни чувствует себя одиноким.

Российский стилист и дизайнер рассказал о том, чего лишился из-за популярности. По словам Александра, жизнь у него не так прекрасна, как кажется людям со стороны.

Рогов считает себя одиноким человеком, так как из-за публичной жизни потерял всех своих друзей. Теперь ему некому довериться и не с кем проводить свое свободное от работы время. Однако, по словам стилиста, виноват в этом только он сам: не сумел сохранить общение и тесную связь, растеряв все контакты.

«Проблема в том, что мне не с кем общаться, потому что все мои близкие люди — это те, с кем я работаю... Я из-за работы растерял большое количество контактов и людей. Я не умею поддерживать отношения, если нас что-то конкретное сейчас не связывает» , — рассказал дизайнер в шоу «Мурашкина подкаст».

Также Рогов раскрыл, что его не особо принимает светское общество. По этой причине Александру кажется, что ему нет места на телевидении.

«Мне жалко, что я оказался нигде. То есть я не свой в моде и не свой на телеке. Вот ты сейчас представляешь меня как продюсера, креативного человека, вообще лучшего в своем направлении, а я в телевизионной тусовке не признан», — сообщил Рогов.

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