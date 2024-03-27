Общественный деятель Манукян заявил, что возмущен возвращением Познера в ТВ-эфир

Журналист и общественный деятель Вадим Манукян заявил, что возмущен возвращением Владимира Познера в эфир федерального канала. Об этом сообщает «Абзац».

В 2024 году Владимир Познер отметит юбилей: журналисту исполнится 90 лет. В честь этого события ТВ-канал планирует показать документальный фильм, посвященный Познеру. Показ кинокартины запланирован на ночь 1 апреля. Вадим Манукян возмутился планами телевизионщиков. Общественный деятель указал на то, что Познер не обозначил свою политическую позицию.

«В данном случае редакционная политика канала не выдерживает никакой критики. Считаю, что прославляющие подобных личностей передачи не стоит вставлять даже ночью», — высказался Вадим.

Напомним, что когда-то Познер являлся лицом федерального канала. Однако на сегодняшний день журналист отказался от работы на ТВ.

В последний раз Познера видели на светском мероприятии в декабре 2023 года. Тогда он посетил рождественский ужин. Подробности смотрите в этой новости.

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