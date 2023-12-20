Осунувшегося журналиста Владимира Познера заметили на рождественском ужине. Об этом сообщает StarHit.

18 декабря 2023 года в Москве состоялся рождественский ужин, который посетили многие звезды шоу-бизнеса. Среди приглашенных гостей были супруга Федора Смолова, Сергей Лазарев, Мария Кравцова и Владимир Познер.

89-летний журналист в последнее время редко выходит в свет. По информации источника, появившийся на мероприятии Познер заметно осунулся. Несмотря на это, он выглядел эффектно. Несколько лет назад Владимира признали самым стильным мужчиной в РФ. Спустя годы он не дал усомниться в полученном звании. Для выхода в свет Познер выбрал темный классический костюм, который украсил его внешность.

Еще одной звездой вечера стала супруга Федора Смолова. Отмечается, что недавно родившая Карина Истомина находится в прекрасной форме.

Ранее мы писали о том, что Владимир Познер не стал отвечать на вопросы прессы после возвращения из Дубая. Подробности смотрите в этой статье.