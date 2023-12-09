Общественники требуют проверить Александра Васильева после его выступления в МГУ

Движение «Ветераны России» просит СК РФ провести проверку в отношении историка моды Александра Васильева после его появления в стенах МГУ. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Общественники считают, что телеведущему недопустимо учить студентов из-за его политической позиции. Они недоумевают, почему руководство вуза не предприняло действий, чтобы расторгнуть контракт с Васильевым после его высказываний.

«Почему этот человек до сих пор привлекается в качестве эксперта по моде и искусству на программу профессиональной подготовки "Теория и индустрия моды" философского факультета МГУ», — заявил председатель движения «Ветераны России».

Александр Васильев имеет литовское и французское гражданство. В прошлом году историк моды уехал во Францию, но после снова вернулся в Россию. Программу с его участием на время отменили. В октябре стало известно о возвращении передачи в эфир, но уже с новым ведущим.

Ранее историк моды агрессивно отреагировал на слова Надежды Бабкиной. Подробности можете прочитать в этой статье.