Александр Васильев не вернется в «Модный приговор»: что известно о замене ведущего

Новости о возвращении шоу «Модный приговор» появились еще в середине осени. Однако съемки так и не стартовали. Всему виной отсутствие ведущего, ведь историка моды Александра Васильева в перезапуск приглашать отказались. По словам экс-сотрудника Первого канала, вакансия на замену стилиста все еще вакантная, однако вероятно, что вместо него будет молодая звезда.

Как выяснило издание Kp.ru, создатели программы все еще не определились с тем, кто будет занимать место «судьи» в новом сезоне. Были слухи, что Васильева заменил модельер Денис Симачев. Однако финального решения по этому вопросу так и не поступило. На данный момент известно, что обсуждается следующая версия – будет постоянный молодой ведущий, являющийся яркой звездой, а также соведущий, который будет из выпуска в выпуск сменяться. Тем более, такой опыт уже есть в другой юмористической передаче – КВН.

Напомним, что до конца все еще неизвестно, вернется ли в «Модный приговор» певица Надежда Бабкина. После того, как шоу было поставлено на паузу, она стала вести похожий проект на другом канале. Поговаривают, что подобное в телевизионных кругах не приветствуется, и это может послужить причиной, почему ее не позовут в перезапуск. А вот телеведущая Юлия Барановская является штатным сотрудником, поэтому ее зрителям стоит ждать в новом сезоне.

Ранее Александр Васильев отреагировал на слова Надежды Бабкиной не рассуждать о политике.