«Общаться не хочу»: Рита Дакота высказалась о бывшем муже Владе Соколовском

Рита Дакота высказалась о бывшем муже Владе Соколовском. Певица призналась, что не хочет поддерживать с ним общение.

После развода с артистом Рите удалось встретить нового возлюбленного и построить с ним крепкие отношения. Она подчеркнула, что, несмотря на проблемы и конфликты с экс-супругом, она его простила. Однако Рита призналась, что налаживать контакт с бывшим мужем не спешит.

По ее словам, Влад и сам не пытается найти в себе силы и принять нового избранника артистки.

«Давно простила. Общаться не хочу не из-за старых обид, а потому что он неуважительно относится к моей семье: как он общается, как разговаривает, ну и по ценностям мы не сходимся. Слишком разные понятия у нас, полярные. А вот его общению с ребенком я никогда не препятствую. Захотел забрать ее на две недели — пожалуйста», — разоткровенничалась Дакота.

Напомним, о расставании с Соколовским Дакота сообщила на своей странице в соцсети. Она не стала скрывать, что причиной развода стали измены мужа.

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