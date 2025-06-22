НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 22 июня 2025, 19:13
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«Общаться не хочу»: Рита Дакота высказалась о бывшем муже Владе Соколовском

Рита Дакота заявила, что не хочет общаться с экс-супругом Владом Соколовским.
«Общаться не хочу»: Рита Дакота высказалась о бывшем муже Владе Соколовском

© Starface.ru

Рита Дакота высказалась о бывшем муже Владе Соколовском. Певица призналась, что не хочет поддерживать с ним общение.

После развода с артистом Рите удалось встретить нового возлюбленного и построить с ним крепкие отношения. Она подчеркнула, что, несмотря на проблемы и конфликты с экс-супругом, она его простила. Однако Рита призналась, что налаживать контакт с бывшим мужем не спешит.

По ее словам, Влад и сам не пытается найти в себе силы и принять нового избранника артистки.

«Давно простила. Общаться не хочу не из-за старых обид, а потому что он неуважительно относится к моей семье: как он общается, как разговаривает, ну и по ценностям мы не сходимся. Слишком разные понятия у нас, полярные. А вот его общению с ребенком я никогда не препятствую. Захотел забрать ее на две недели — пожалуйста», — разоткровенничалась Дакота.

Напомним, о расставании с Соколовским Дакота сообщила на своей странице в соцсети. Она не стала скрывать, что причиной развода стали измены мужа.

Ранее мы писали о том, что Рита Дакота объяснила, почему откладывает вторую беременность.

Также сообщалось, что Рита Дакота уговорила хирурга исправить последствия неудачной операции на лице.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лизавета Земскова
Теги:
Рита Дакота
Влад Соколовский
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