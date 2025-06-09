«Это моя боль»: Рита Дакота объяснила, почему откладывает вторую беременность

Рита Дакота заявила, что отложила вторую беременность из-за неудачной пластики лица. Певица пожаловалась на свою внешность в соцсети.

Поклонники Риты заметили, что та стала прятать лицо за массивными очками. Как выяснилось, певица скрывает внешность из-за неудачной операции. По словам Дакоты, она хотела стать «красивее и моложе», но вместо ожидаемого результата получила отек, асимметрию и вмятину на лице.

«Глаза получились очень плохо. Должно было за это время уже «усесться», по итогу не уселось: куча косяков, отеков, гиперкоррекция, асимметрия, с одной стороны вмятина, с другой — мешок под глазом. Я хотела стать красивее и моложе. Не вышло. Ну что я за урод теперь, и как это исправить?» — пожаловалась знаменитость.

Рита призналась, что из-за неудачной пластики отказалась на время от второй беременности. Она хочет «исправить косяки» до рождения ребенка. В противном случае ей придется два года ходить в очках — во время беременности нежелательны операции.

«Это моя боль. Пока склоняюсь к тому, чтобы исправить эти косяки и потом беременеть. Потому что иначе мне минимум два года ходить в очках», — пояснила она.

Напомним, артистка воспитывает дочь от Влада Соколовского.

Ранее Влад Соколовский пожаловался, что видится с дочкой от Дакоты раз в пять месяцев. Подробности читайте в этой новости.