«Они разошлись»: недавно родившая Ольга Орлова страдает от невыносимых болей в ребрах

6 февраля в жизни Ольги Орловой произошло радостное событие: она вновь стала мамой. 45-летняя телеведущая родила девочку и назвала ее Анной. Теперь социальная сеть знаменитости превратилась в дневник новоиспеченной мамочки: Ольга регулярно рассказывает о новых приобретениях для малышки. Однако больше всего публику волнует, смогла ли Орлова восстановиться после родов. Сегодня звезда решила ответить на данный вопрос.

Ольга откровенно призналась: проблемы со здоровьем до сих пор существуют. Знаменитость не отрицает, что ей стало значительно легче, но, несмотря на это, она по-прежнему мучается от некоторых недугов.

Так, речь идет про ринит. Орлова считает: ее гормоны просто не успели перестроиться, поэтому обозначенное заболевание еще не прошло. Тем не менее это — не самая большая проблема телеведущей, поскольку больше всего она страдает от невыносимых болей в ребрах.

«Они разошлись во время беременности, и теперь сходятся обратно с дикой болью. Я о таком раньше не слышала ни от кого. К сожалению, это редко, но бывает», — поделилась переживаниями Ольга.

К слову, подобная новость крайне обеспокоила поклонников знаменитости, которые поспешили ей пожелать скорейшего восстановления.

Ранее Орлова впервые показала отца своей новорожденной дочери. Подробности читайте в этой статье.