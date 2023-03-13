«Ему хватает меня в жизни»: 45-летняя Ольга Орлова смело высказалась о браке с бизнесменом

Ольга Орлова считается одной из самых обсуждаемых персон в отечественном шоу-бизнесе. Совсем недавно телеведущая стала мамой во второй раз, однако многие критики убеждены, что она рожала не сама. Еще одной популярной темой в Сети стала личная жизнь 45-летней знаменитости. Орлова почти никогда не показывает мужа в собственном блоге и довольно редко о нем говорит в интервью. Вот почему Ольга в очередной раз получила вопрос об отношениях с возлюбленным, и сегодня она решила на него ответить.

Телеведущая призналась: у них с супругом «обычный брак», и живут они вместе. Кроме того, Орлова заявила: отсутствие совместных фотографий с избранником вовсе не означает, что его не существует. Как выяснилось, муж Ольги просто непубличный человек и не хочет лишний раз давать повод для обсуждений.

«В мой блог крайне редко попадают муж и сын, но это не значит, что их нет. Это значит, что они не хотят вести публичный образ жизни. Им и так меня хватает в жизни», — высказалась знаменитость.

Ранее недавно родившая Ольга Орлова пожаловалась на невыносимые боли в ребрах. Звезда вышла на связь с подписчиками и заявила: «Они разошлись». О самочувствии телеведущей читайте в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой внук Аллы Пугачевой заявил о своем возвращении. Никита Пресняков уже долгое время проживает в Америке и строит там карьеру музыканта. Молодой человек поделился интригующим снимком, который взбудоражил не только пользователей Сети, но и сотрудников прессы. Подробности смотрите в этой статье.