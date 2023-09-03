Обратно на рынок: Ксению Бородину поставили на место после непрошенного совета

Журналистка Ксения Собчак накануне удивила своих поклонников кардинальной сменой имиджа. Вместо элегантного костюма или платья она выбрала дерзкий наряд с рваными джинсами и откровенным топом. Ксения Бородина не удержалась и прокомментировала неожиданный образ звезды, на что получила довольно резкий ответ.

«Ксюш, у тебя был крутой концептуальный стиль. Мне нравились твои жакеты и брючные костюмы. Какая муха тебя укусила?» – написала Бородина под свежим постом Собчак.

Телеведущая ничуть не смутилась после таких слов и уколола звезду «Дома-2», отметив, что когда-то та покупала вещи на рынке.

«Дорогая, даже если ты перестала одеваться на Черкизоне и считаешь Алеко почти что Дуниной (стилист Vogue Russia, прим. ред.) современности (впрочем, ты вряд ли знаешь, кто это), не стоит давать советы, о которых тебя не просят», – подчеркнула Ксения.

При этом фанаты Собчак отреагировали на последний выход звезды весьма неоднозначно. Кто-то назвал образ слишком смелым, а кто-то, напротив, похвалил выбор журналистки.

Интересно, что совсем недавно Ксения Собчак выразила свое категоричное отношение к шуткам про 3 сентября. Она убеждена, что подобный юмор уже давно всем надоел, и добавила, что готова отправлять всех шутников в церковь.

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