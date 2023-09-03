«Это ужас»: после отдыха в Сочи жене Петросяна понадобилась срочная помощь врачей

В этом году Евгений Петросян вместе со своей молодой женой Татьяной Брухуновой и сыном отправились отдыхать на отечественный курорт, в Сочи. Однако, кажется, отпуск прошел не так гладко, как хотелось бы. Супруга юмориста сразу пожаловалась подписчикам в соцсетях на местную медицину.

Татьяна Брухунова заболела из-за долгого пребывания под кондиционером в отеле. Она хотела обратиться за помощью к медикам, однако оказалось, что в Сочи нет ни одного подходящего врача.

«Я по-прежнему себя не очень хорошо и комфортно ощущаю, голос... Ну это ладно, сегодня я наконец-то еду к врачу, потому что в Сочи с медициной все очень печально, даже с платной. Не смогли даже ЛОРа найти!» – посетовала знаменитость.

Но, видимо, помимо доктора, в Сочи не нашлось и дельного косметолога. Поэтому, вернувшись из отпуска, Татьяна сразу побежала к своим мастерам красоты.

Брухунова добавила, что не представляет, как некоторые девушки после отдыха не идут к парикмахеру или на маникюр.

«Для меня это ужас, я сильно это ощущаю», – подчеркнула она.

Ранее мы писали, что Татьяна Буланова уже долгое время практически не появляется дома. Певица даже не провела с новоиспеченным мужем медовый месяц: сразу после брачной ночи она уехала на съемки клипа в Москву.