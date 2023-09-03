«Достали уже»: Ксения Собчак намерена отсылать всех шутников в церковь

Скандально известная журналистка Ксения Собчак выразила свое категоричное отношение к шуткам про 3 сентября. Бывшая ведущая проекта «Дом-2» убеждена, что использование в юморе строчек из композиции Михаила Шуфутинского «Третье сентября» давно перестало быть смешным.

Ксения подчеркнула, что со всеми такими шутниками будет вести переговоры через особых посредников, в том числе стражей правопорядка.

«Я запрещаю шутки про третье сентября, это не смешно, они всех уже достали, если я увижу хоть один креатив на эту тему у какого-нибудь бренда, то позвоню в полицию, пожарную часть, поликлинику, МФЦ и церковь», – заявила Собчак в своем Telegram-канале.

Недавно журналистка унизила Анатолия Белого после того, как он посодействовал отмене гастролей театра «Ленком» в Израиле. Ксения Собчак считает такой поступок актера некрасивым по отношению к коллегам, с которыми он когда-то вместе работал.

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