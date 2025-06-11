Обратиться в суд не может и ищет помощи в Сети: Саша Савельева заявила о краже

41-летняя Саша Савельева сообщила, что звукорежиссер украл у нее песню. Певица рассказала об инциденте в соцсети.

Саша планировала выпустить новую песню в ближайшее время — теперь она рискует остаться без премьеры и прибыли. Дело в том, что звукорежиссер, с которым певица работала, перестал выходить на связь. Специалист так и не представил Савельевой финальную версию трека, записанного на двух языках. Саша пригрозила: если звукорежиссер не выйдет на связь, то она разоблачит его в Сети.

«Я записываю такое видео впервые. И не потому, что хочу, а потому, что не могу больше молчать. К сожалению, я попала в такую ситуацию, которую разрешить ни я, ни другие люди не могут... Это все связано с человеком, с которым я работала над песнями. А именно сейчас это связано с одной песней, которую мы по вине этого человека не можем выпустить в релиз», — высказалась знаменитость.

Как выяснилось, Саша не может обратиться в суд: сотрудничество с режиссером было на устной договоренности, поэтому юридически его сложно привлечь к ответственности.

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