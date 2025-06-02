«Людям сложно переключиться с творчества в «Фабрике» на сольное»: Савельева ответила на критику своих песен

Певица Саша Савельева ответила хейтерам, критикующим ее творчество после ухода из группы «Фабрика». Артистка призналась, что ее не задевают негативные комментарии, так как она чувствует поддержку поклонников на своих концертах. Об этом она рассказала порталу «Страсти».

После ухода из музыкального коллектива Саша начала сольную карьеру. Многие фанаты положительно воспринимают ее новые треки, однако есть и те, кому не нравятся композиции. Саша отметила — она привыкла к хейтерам, так как они следуют за ней еще со времен «Фабрики звезд».

«Я вам скажу очень интересную вещь — критикуют не песни, критикуют персоналию. А это самое лучшее, что может быть. Значит, ты вызываешь эмоции. Значит, в тебе что-то цепляет. И потом людям сложно переключиться с моего творчества в «Фабрике» на сольное. Потому что я выросла, выросли и песни. Для людей могут быть непривычными какие-то вещи, но я спокойно веду их через эту тревогу, выпуская трек за треком, рассказываю им мою историю. На концертах мне кричат «браво» и подпевают. Это ли не лучшая оценка?» - поделилась Саша.

Не способны задеть певицу и негативные комментарии по поводу ее внешности. Публичных людей часто рассматривают будто под микроскопом, пытаясь найти недостатки, но Савельева относится с сочувствием к такой аудитории.

«Я иногда люблю ответить на интересный коммент. В основном у такого поведения есть причины. Они глубоко личные и у каждого человека свои. Обида — нет. Сочувствие — да. Я спокойна», - рассказала Саша.

Интервью с Сашей Савельевой читайте на сайте «Страсти».