Елена Перминова лишилась семейного бизнеса после расставания с Лебедевым

Елена Перминова лишилась 4% в бизнесе после расставания с миллиардером Александром Лебедевым. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Елена и Александр расстались в декабре 2024 года после 19 лет совместной жизни. За это время у них появилось четверо детей. Публично они утверждали, что разошлись мирно, без дележки имущества. Однако спустя полгода разбирательства все же начались.

Как стало известно Mash, в фирме, связанной с онлайн-тренировками, у Елены было 4%, у Александра Лебедева, как у соучредителя компании, — 10%. Бизнес был успешным: за 2024 год компания заработала 1,1 млрд рублей. Но теперь своей доли у Перминовой нет. Она продала ее бизнесмену Евгению Ларионову. Детали сделки не раскрываются.

Вероятно, решение приняли из-за новых отношений модели — сейчас она встречается с 29-летним манекенщиком Тарасом Романовым.

Елена отказалась комментировать продажу доли в бизнесе.

Ранее модель Перминова удалила все фото с молодым бойфрендом, намекнув на расставание. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что продюсер Игорь Матвиенко заработал на бизнес-империи 413 миллионов рублей.