«Обнулил здоровье»: Филипп Киркоров рассказал о состоянии отца

Певец Филипп Киркоров признался, что его 92-летний отец Бедрос стал чувствовать себя намного лучше. По словам артиста, его родитель смог справиться с недугом и вылечиться после слухов об ухудшении здоровья.

Кроме того, Филипп Бедросович пожелал своему папе в следующем году сил и крепкого здоровья, чтобы он больше не сталкивался с такими проблемами.

«Чтобы был жив-здоров мой папа Бедрос. Вот это самое главное. Потому что год для него был непростой, как и для меня. Он обнулил свое здоровье практически. Я тоже обнулил свою творческую жизнь. Начал с нуля, считай», — рассказал исполнитель в беседе с NEWS.ru.

Напомним, этой осенью появилась информация о том, что Бедросу Киркорову понадобилась срочная госпитализация из-за жалоб на боли в области сердца, после чего он попал в реанимацию с осложнением. Тогда врачи провели артисту операцию, чтобы проверить кардиостимулятор, который ему установили еще в 2023 году, когда артисту диагностировали ишемическую болезнь сердца и стенокардию напряжения.

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