Обнародованы гонорары Киркорова после «отмены» из-за участия в «голой» вечеринке

Раскрыты гонорары певца Филиппа Киркорова после «отмены» из-за участия в скандальной «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой. Об этом пишет PROZVEZD со ссылкой на продюсера Сергея Лаврова.

Как признался Лавров, после скандала гонорары музыканта никак не изменились – от 100 до 150 тысяч евро за выступление. Он отметил, что некоторое время ходили слухи о готовности Киркорова работать за 30-50 тысяч долларов из-за проблем с деньгами.

«Это все выдумки», — констатировал продюсер.

Ларов уточнил, что исполнитель хита «Цвет настроения синий» действительно был вынужден сделать двухмесячный перерыв в карьере. Тем не менее сейчас артист возобновил работу за прежние деньги. Вдобавок существует вероятность, что гонорары певца увеличатся после концертного тура.

Ранее Филипп Киркоров рассказал, чем занимался во время пропажи с телевидения.

Также стало известно, что Киркоров и Ольга Бузова проиграли в шоу «Конфетка» Наталье Подольской.