Филипп Киркоров и Ольга Бузова проиграли в шоу «Конфетка» Наталье Подольской. Об этом сообщается на Rutube-канале «Конфетка».

Филипп Киркоров и Николай Басков в новом выпуске телешоу перепели трек Виталия Волкова из Алматы — мужчина написал песню под названием «Будет плохо, я знаю». В нем он поет о горе, которое заливает алкогольными напитками. Известные певцы сделали из песни романтический шансон, однако члены жюри не оценили перепевку.

Судьи шоу Клава Кока, Тимур Родригез и Ваня Дмитриенко присудили победу Наталье Подольской, которая перепела песню «Филипп прилип» с мотивом из 90-х. Автор трека из Санкт-Петербурга получила в качестве приза 300 тысяч рублей.

Добавим, что в выпуске также участвовала Ольга Бузова, которая исполнила трек под названием «Бегство в ночь», написанный экс-участником «Дома-2» Николаем Должанским.

Ранее мы писали о том, что певец Филипп Киркоров бегал по улицам Китая с живым гусем на съемках нового шоу.