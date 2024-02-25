«Я больше думал»: Филипп Киркоров рассказал, чем занимался во время пропажи с телевидения

Киркоров заявил, что читал и разговаривал сам с собой во время пропажи с ТВ. Об этом стало известно «Страстям».

В Санкт-Петербурге проходит концерт, приуроченный к XXVIII Церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон». На красной дорожке мероприятия появились Мари Краймбрери, Artik&Asti, Митя Фомин, Николай Басков, Юлианна Караулова, Елена Север, Денис Майданов и многие другие.

Был среди приглашенных артистов и певец Филипп Киркоров, который после участия в «голой» вечеринке начал постепенно возвращаться на телеэкраны и светские мероприятия.

По словам артиста, в периоды, когда его выступления вырезали из телепрограмм и концертов, у него было много времени на разговоры в одиночестве.

«Я больше думал, читал. Мне было интересно по душам поговорить с самим собой. Потому что обычно это все в диалогах. А вот так побыть с собой мне в последнее время редко удавалось. Потому что эта гонка, она конечно меня очень истощила», — рассказал певец.