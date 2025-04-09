Обманул, что бросил? Михаила Ефремова уличили во вредной привычке после выхода по УДО

Жаловавшийся на больные легкие Михаил Ефремов курил сигареты в колонии весь срок. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Находясь в исправительной колонии, актер жаловался на здоровье и, в первую очередь, на проблемы с легкими. Несмотря на недомогание, Ефремов якобы курил крепкие сигареты. Об этом журналистам сообщил его сокамерник.

Более того, инсайдер утверждает, что актер притворяется в отказе от вредной привычки. Отказался ли он от спиртного, под действием которого устроил ДТП со смертельным исходом, — неизвестно.

По словам адвоката Михаила, после выхода из колонии он первым делом займется здоровьем и пройдет обследования в московской клинике.

Ранее сообщалось, что семья освобожденного по УДО Михаила Ефремова наймет охрану возле дома актера. Подробности читайте в этой новости.

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