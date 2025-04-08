«Отбивать атаку» журналистов: семья освобожденного по УДО Михаила Ефремова наймет охрану возле дома актера

Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, готовится к выходу на свободу по УДО. Семья актера намерена оградить его от внимания прессы и блогеров и даже нанять охрану, чтобы «отбивать атаку». Об этом стало известно mk.ru.

9 апреля Михаил Ефремов выйдет на свободу по УДО из исправительной колонии в Белгородской области. Ожидается, что возле дома артиста на Плотниковом переулке в Москве начнется настоящий ажиотаж — представители СМИ и блогеры будут «охотиться за сенсациями». В связи с этим семья актера приняла решение оградить его от излишнего внимания публики и усилить меры безопасности около его жилья.

По информации издания, супруга артиста намерена нанять охрану, чтобы журналисты не нарушали его личное пространство. Более того, в доме Михаила Ефремова проводится ремонт — квартиру актера шумоизолируют.

По словам местных жителей, после громкой истории с участием Михаила Ефремова журналисты и блогеры устраивали беспорядки в окрестностях его дома. Так, «искатели эксклюзивного контента» могли часами сидеть под окнами квартиры знаменитости. Соседи артиста опасаются, что ситуация может повториться после его возвращения.

Напомним, в 2020 году Михаил Ефремов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником ДТП в Москве, в результате которого погиб мужчина. В отношении актера было возбуждено уголовное дело, он был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы, после чего сообщил о завершении карьеры. В 2024 году стало известно, что артист получил право подать ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО), которое суд одобрил на заседании 24 марта 2025 года.

Ранее сообщалось о том, что в доме, где будет жить Михаил Ефремов после выхода на свободу по УДО, идет ремонт и проводят экскурсии.