«Искупил свою вину»: Ксения Собчак обрадовалась освобождению Михаила Ефремова

Ксения Собчак заявила, что рада освобождению Михаила Ефремова. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

9 апреля Михаил Ефремов вышел из колонии по УДО. Артист предпочел сделать это втайне от журналистов, поэтому прессе не удалось застать этот момент. Сейчас Ефремов находится на пути в Москву, где его уже готовятся встретить родственники.

Рады освобождению актера не только его родные, но и звезды. Так, Ксения Собчак отметила, что ждала освобождения Ефремова.

«Я очень рада, что он на свободе, особенно, с учётом проблем со здоровьем. Думаю, Миша искупил свою вину», — заявила она.

Напомним, Михаил Ефремов был приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы после ДТП по вине актера, в котором скончался человек. 24 марта 2025 года было принято решение об условно-досрочном освобождении Ефремова. Он пробыл в колонии 4 года.

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