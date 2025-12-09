«Облысела, вкус пропадает»: Маргарита Симоньян рассказала о самочувствии после химиотерапии

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян после операции по удалению опухоли груди проходит курс химиотерапии. Она вышла на связь в Telegram-канале и рассказала о своем самочувствии.

Как подчеркнула 45-летняя Маргарита, она вернулась к активной работе, несмотря на диагноз.

«Вчера утром прилетела из Индии и прямо с самолета отправилась на третий сеанс химиотерапии, который был запланирован на 1 декабря, но его пришлось отложить, так как иначе я не смогла бы прилететь на открытие нашего телеканала с президентом 5 декабря, потому что самые страшные побочки меня кусают как раз на пятый и в последующие дни», — пояснила Симоньян.

Журналистка также заверила, что перед сеансами химиотерапии чувствует себя нормально и живет «почти как обычный человек».

«Ноги немножко не держат, боли везде (вполне, впрочем, терпимые), изжога вот постоянная измучила, ничего не помогает. Но это, знаете, бывает у людей и без всякой онкологии», — подчеркнула Маргарита.

При этом она не стала скрывать, что периодически ложится в ближайшую больницу под капельницу, чтобы стабилизировать состояние, особенно, когда падают показатели крови или начинаются проблемы с желудком.

«Облысела, вкус пропадает, как при ковиде, что кожа портится — это само собой. Об этом я не переживаю. Да я, признаться, ни о чем не переживаю, кроме того, чтобы успеть вырастить своих детей», — отметила Маргарита.

Она также поблагодарила всех за поддержку и заранее попросила прощения за частые отказы посетить чью-то премьеру или деловые встречи.

«Сейчас у меня такой период, когда до кухни своей иногда дойти невозможно — не то, что до банкета», — заключила Симоньян.

Ранее Маргарита Симоньян сообщила, что у нее выпали волосы после химиотерапии, а ее внешность сильно изменилась. Журналистка призналась, что продолжит работать, но будет сниматься в парике.

Также, по словам журналистки, она не подозревала о диагнозе. Симоньян пришла к врачу с жалобами на межреберную невралгию, однако обследование выявило серьезное заболевание. Маргарита считает, что на ее заболевание повлиял стресс из-за комы режиссера Тиграна Кеосаяна. Журналистка тяжело переживала болезнь и смерть мужа и даже «прощалась с жизнью».