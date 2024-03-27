«Обидная ситуация»: Сергей Светлаков высказался об «отмене» Ивана Урганта

Российский юморист и шоумен Сергей Светлаков поделился мнением об «отмене» своего коллеги Ивана Урганта. Соответствующее заявление артиста прозвучало в интервью журналистке Надежде Стрелец, опубликованном на YouTube.

По мнению шоумена, Урганта незаслуженного критикуют и лишают работы.

«Очень обидная ситуация с Ваней Ургантом. Это ужасно, что происходит с моим другом, который находится в потрясающей форме. Если бы люди хотели разобраться, то прочитали бы все, что написал Ваня. А уже потом все понеслось: хейт, переписали…», — поделился комик.

Светлаков также сравнил ситуацию вокруг коллеги с «синдромом снега, который постепенно превращался в коричнево-черный».

Ранее концертный директор Ольга Оркина раскрыла гонорар и райдер Ивана Урганта. Выяснилось, что шоумен во время ведения мероприятий не употребляет алкоголь.

Также Иван Ургант рассказал о последнем разговоре с комментатором Василием Уткиным за неделю до его смерти.