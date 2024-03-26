«Никакого алкоголя, даже самого элитного»: раскрыт райдер Ивана Урганта

Когда-то Иван Ургант был лицом федерального канала. Его авторская программа выходила в эфир почти каждый день. Однако с 2022 года она исчезла из ТВ-программы. Помимо этого, Иван перестал появляться на мероприятиях и сниматься в кино. Что происходит с карьерой телеведущего? Сможет ли он вернуться на прежний уровень? Об этом изданию «Страсти» рассказала концертный директор Ольга Оркина.

«Его программа выходила до весны 2022 года, общее количество показов за это время пробивает отметку в 1600 выпусков. На своем опыте могу сказать, что такое количество работы может осилить не каждый представитель шоу-бизнеса. Отсюда и складывается образ звездного ведущего: ответственный, трудолюбивый «узник» телевизионной камеры. По словам моих артистов, Иван очень официален вне кадра, на съемочной площадке он принимает непосредственное участие во всем процессе», — высказалась эксперт.

Иван был востребован не только в медийной индустрии, но и в частных кругах. При этом его райдер совсем не похож на райдер «вау-звезды», которой он может себя считать.

«В гримерную Иван запрашивает стандартный набор закусок (нарезка мясная, рыбная, овощи, фрукты и чай-кофе). Никакого алкоголя, даже самого элитного и бесконечно дорогого. Иван не позволяет себе выпить в течение мероприятия. Важно, что пригласить ведущего было очень сложно, и это не из-за его избирательности (хотя его агенты заранее просят уточнить формат, место и контингент мероприятия). Ввиду плотного графика съемок Иван не всегда мог стать ведущим вашего торжества. Насколько мне известно, бронировать артиста приходилось за 6 и более месяцев до даты», — рассказала Ольга.

За всю свою карьеру Иван не был замечен в ситуациях, которые испортили или сорвали мероприятие. Он очень ответственный в этом плане.

«Перед выходом к Урганту категорически запрещается входить в гримерку, так как он работает со сценарием. Он много и качественно готовился к каждой съемке, мероприятию. Я знаю точно, что никто из моих коллег так и не вывел формулу такой «продуктивности». Иван и тут, и там, и, вроде, не устал», — высказалась Оркина.

Стоимость выступления Ивана (до 2022 года) была давно обнародована. За свадьбы ведущий берет больше. Если вы хотите видеть Ивана в свой праздничный день, то будьте готовы отдать от 4 до 6 млн рублей. Провести корпоратив у Ивана стоит примерно 4 млн рублей.

«Говорить о гонораре артиста сейчас очень сложно. Я уверена, что возвращение будет исключительно на ТВ. Иван потерял сейчас все основные контрактные проекты. Теперь Баста стал лицом одного из известных банков нашей страны. Да и формат шоу, концепцию, зрителей забрал Павел Воля в своем шоу на ТНТ. Если же затишье Лолиты было не таким тихим, она периодически выходила в социальных сетях, то Иван ушел на дно очень тихо. Боюсь, что аудитория уже начинает основательно забывать ведущего. На мой взгляд, Иван ждал того момента, когда можно «безопасно» вернуться, но ситуация с увольнением декана МГИМО намекнула ему о преждевременности возвращения», — резюмировала эксперт.