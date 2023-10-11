Обиделась и публично оскорбила: названа причина ссоры Кудрявцевой и Лазарева

52-летняя Лера Кудрявцева рассказала об обиде на экс-возлюбленного Сергея Лазарева. Телеведущая поделилась откровением с изданием Kp.ru.

В далеком прошлом Кудрявцеву и Лазарева связывали романтические отношения. После расставания знаменитостям удалось сохранить дружбу: они до сих пор общаются и даже проводят вместе вечера. Однако, по словам Леры, после разрыва у нее был повод для обиды на Сергея.

Как выяснилось, телеведущую задело, что певец не сообщил ей о рождении детей. Кудрявцева узнала об этом только тогда, когда Лазарев пришел к ней на передачу.

«Чуть не прибила Серегу тогда. Сказала ему за кадром, что он дрянь. Он мне ничего не рассказывал про второго ребенка», — высказалась знаменитость.

При этом Лера отметила, что уважает выбор Сергея, который имеет право на частную жизнь.

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