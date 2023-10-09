Беспокоит сердце: врач назвал диагноз страдающей от болей Кудрявцевой

52-летняя Лера Кудрявцева испытывает проблемы с сердцем во сне. Телеведущая поделилась откровением в эфире шоу «Звезды сошлись».

Знаменитость призналась, что в последнее время ее беспокоят проблемы с сердцем. Кудрявцева страдает от тахикардии даже во сне.

«Сердце трепещет. Стоишь, а у тебя сердцебиение. Раз, и все успокаивается», — цитирует The Voice высказывание Леры из эфира шоу.

Врач-кардиолог Ярослав Бондарев озвучил диагноз Кудрявцевой. По мнению эксперта, у телеведущей синусовая тахикардия, возникающая на фоне стресса. Ярослав посоветовал Лере пересмотреть рабочий график и избавиться от недосыпа. Знаменитость не стала отрицать, что всю себя отдает работе. По словам Кудрявцевой, зачастую она спит по три часа.

Также телеведущая вспомнила, что несколько раз переболела ковидом. Бондарев отметил: коронавирусная инфекция могла повлиять на состояние Леры.

«В ранние периоды, если неправильно соблюдается режим приема медицинских препаратов, то может быть и тромбоз вплоть до внезапной остановки сердца», — резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, что телеведущая Лера Кудрявцева не отпускает супруга на свидание с бывшей. Подробности смотрите в этой статье.