На обман повелись тысячи людей: выступление Витаса в Китае обернулось скандалом

В Китае более 7 тысяч человек прошли на концерт Витаса по фальшивым билетам. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В беседе с журналистами Сергей Пудовкин заявил, что на концерте Витаса в Китае был аншлаг: людей оказалось больше, чем мест в зале. По словам продюсера, на выступление певца было продано 55 тысяч билетов. Однако мошенники сделали копии и продали еще 7 тысяч на черном рынке. Пропускная система не смогла отличить фальшивку, поэтому все поклонники сумели пройти на концерт. Сергей убежден, что обман с билетами будет осуществлен в каждом городе, в котором у Витаса запланировано выступление. Сейчас команда артиста пытается разобраться в ситуации.

Отмечается, что ни продюсер, ни певец не получили дополнительную прибыль из-за произошедшего инцидента.

Ранее пластический хирург Александр Вдовин заявил, что певец Витас увлекается ботоксом. Подробности смотрите в этой статье.