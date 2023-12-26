«Обезьянки»: певец Сергей Мазаев прошелся по Люсе Чеботиной и Хабибу

Известный певец Сергей Мазаев высказался по поводу творчества певицы Люси Чеботиной и музыканта Хабиба. Его слова приводит News.ru.

Как признался артист, композиции подобных музыкантов могут нравиться лишь людям, не имеющим каких-либо амбиций.

«Это для обезьянок молодых. Одни обезьянки для других молодых обезьянок поют, танцуют», - сказал Мазаев.

Лидер группы «Моральный кодекс» также отметил, что сегодня у людей есть возможность выбирать, какую музыку слушать. Певец уточнил, что фанатами творчества Чеботиной и похожих на нее артистов, как правило, являются дети из богатых семей, родившихся с «золотыми ложками».

Ранее Сергей Мазаев признался, что в 1990-х годах пристрастился к алкоголю и нередко позволял себе садиться за руль в нетрезвом состоянии.

Также сообщалось, что ради новогодних корпоративов Мазаев на время отложил операцию по удалению опухоли.