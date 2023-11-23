Лидер «Морального кодекса» Мазаев не будет удалять опухоль из-за новогодних корпоративов

Ради новогодних корпоративов лидер «Морального кодекса» Сергей Мазаев на время отложил операцию по удалению опухоли. Музыкант это сделал, чтобы работать во время праздников.

Мазаев отметил, что готовится к операции, но реабилитационный период после нее составляет полтора месяца.

«Я буду делать операцию в начале января, сейчас много работы. В ближайшее время мы участвуем в большой новогодней кампании — у нас очень много приглашений», — цитирует музыканта Абзац.

Он добавил, что группа не будет участвовать в новогодних голубых огоньках.

Напомним, Сергей Мазаев отреагировал на проклятья Андрея Разина. Подробности можете прочитать в этой статье.

Ранее мы писали, что Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева подняли ценник за выступления на новогодних корпоративах.