Лидер «Морального кодекса» Сергей Мазаев признался в алкоголизме

Солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев рассказал, что в 90-х годах пристрастился к алкоголю и позволял себе садиться за руль в нетрезвом состоянии. По словам артиста, психика просто не выдержала обрушившейся на него популярности.

«Тогда был жесткий алкоголизм. Многие друзья ушли из-за этого. Самое ужасное, что люди не хотят верить в свою проблему, не осознают. Я однажды даже чуть не погиб - разбился на мотоцикле пьяный», - рассказал Мазаев в программе Бориса Корчевникова «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1».

Как вспомнил музыкант, весь «сломанный» он долго лежал в больнице после ДТП, медики буквально спасли его от смерти.

Мазаев также признался, что после аварии певец Владимир Пресняков и Кристина Орбакайте, которые в те времена были парой, подарили ему икону.

Ранее мы писали, что ради новогодних корпоративов лидер «Морального кодекса» Сергей Мазаев на время отложил операцию по удалению опухоли. Музыкант это сделал, чтобы работать во время праздников.