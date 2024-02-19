Состояние средней тяжести: Марка Варшавера экстренно госпитализировали в Москве

Директора «Ленкома» Марка Варшавера экстренно госпитализировали в Москве. По данным Telegram-канала Mash, у него диагностировали двухстороннюю пневмонию.

В последние дни его беспокоили кашель, слабость и одышка. 76-летний заслуженный театральный деятель пытался лечиться дома, но ему не становилось легче.

В итоге Варшавер вызвал скорую помощь. Врачи настояли на госпитализации и обследовании. У него выявили двухстороннюю пневмонию и бронхит. Медики назначили лечение. Сейчас состояние директора «Ленкома» стабильное, он находится под присмотром врачей.

Ранее мы писали, что 76-летнему актеру Борису Токареву потребовалась экстренная медицинская помощь. Актеру стало плохо 10 февраля. Прибывшие на место медики помогли звезде. Он отказался от госпитализации.

Пока никаких комментариев и официальных заявлений от артиста не было.