Вновь брюнет и без перьев: Филипп Киркоров после бойкота решился на новую смену имиджа

Певец Филипп Киркоров решил вновь изменить имидж после окончания бойкота на телевидении. Он вернулся к темным волосам, а также избавился от перьев и страз, которые раньше любил добавлять в свои костюмы. Новый образ артиста можно было увидеть в анонсе первого выпуска шоу «Маска» на НТВ.

Недавно появилась информация, что Киркоров, несмотря на скандал в конце декабря прошлого года, все-таки вернется в один из самых секретных проектов страны в качестве председателя жюри. Но, по всей видимости, «отмена» все-таки оставила свой отпечаток на вокалисте. Так, ему пришлось избавиться от ярких костюмов, которые он всегда предпочитал надевать на съемки, и ограничиться классикой.

В анонсе премьерного эпизода «Маски» можно заметить, что Филипп в очередной раз сменил цвет волос. Он вновь стал брюнетом. Однако не исключено, что он просто надел парик. Также видно, что Киркоров выбрал обычный черный костюм, который дополнил лишь очками с прозрачными стеклами и кожаными митенками.