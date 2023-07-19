О дочери не волнуется: Лепс категорично высказался о будущем 21-летней Евы

Знаменитый российский певец Григорий Лепс заявил, что больше не продюсирует группу COSMOS girls, участницей которой была его 21-летняя дочь Ева. Музыкант закрыл проект, так как перестал верить в успех коллектива. Об этом сообщает газета «Дни.ру».

По словам Лепса, сейчас звездная наследница полностью погружена в учебу.

«Проект прекратил свое существование, девочки разъезжаются учиться. Может, для себя еще и будут петь, но уже без выступлений», – подчеркнул певец.

К тому же он добавил, что не знает, кем станет девушка в будущем. Лепс признался, что его не интересует, какую карьеру построят его дети.

Напомним, что Ева является старшей дочерью Григория Лепса и его бывшей супруги Анны Шаплыковой. Пара развелась еще в 2021 году. Сам артист утверждает, что в разводе виноват только он.

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