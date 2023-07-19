«Были недопонимания»: певица Глюкоза заговорила о расставании с мужем после 17 лет брака

Певица Глюкоза рассказала, что обращалась к психологу ради спасения 17-летнего брака. Об этом знаменитость сообщила в беседе с изданием kp.ru.

Артистка призналась, что в их отношениях с супругом «были разные недопонимания». Чтобы сохранить семью, ей пришлось обратиться за помощью к психологу. Терапия помогла осознать певице, что вместе с избранником она испытала много счастливых моментов. Именно это ее привело к выводу: «для развода должно произойти что-то действительно серьезное». Знаменитость добавила: спустя годы брака она по-прежнему получает удовольствие от общения с мужем.

Как выяснилось, певица Глюкоза обращалась к психологу не только из-за семейных проблем. Она столкнулась с кризисом среднего возраста, который не могла преодолеть самостоятельно. Эксперт посоветовал ей отправиться в отпуск, чтобы «прислушаться к своим эмоциям». После этого звезда вновь почувствовала «прилив сил и любви к себе».

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