Нюша воссоединилась с экс-мужем Игорем Сивовым ради 6-летней дочери

Нюша воссоединилась с бывшем мужем Игорем Сивовым ради дочери.

Артистка прилетела в Дубай к своим детям, чтобы отпраздновать 6-летие Симбы. Так как после развода звездных родителей наследники отправились заграницу жить с отцом, Нюше периодически приходится брать отдых от работы, чтобы встретиться с дочерью и сыном.

В честь дня рождения Симбы родители решили устроить торжество, куда пригласили не только родственников, но и близких друзей именинницы. Среди декораций оказались не только воздушные шары, но и морские ракушки, соответствующие тематике «Русалочки».

Нюша опубликовала видео и фотографии с празднования дня рождения, на которых она запечатлена экс-супругом Сивовым, их детьми Симбой и Саффроном. Также на вечеринку приехала и сама мама певицы.

Нюша вместе с дочерью решили одеться так, чтобы соответствовать друг другу. Они предпочли в качестве нарядов яркие платья с цветочными принтами, но у именинницы оно оказалось не таким ярким, как у мамы.

«Еще один незабываемый год с нашим ангелочком. Я бесконечно благодарна, что ты у меня есть», — эмоционально высказалась Нюше в личном блоге.

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