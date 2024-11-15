«Отбросьте на обочину все стереотипы»: Анастасия Задорожная рассказала о беременности в 38 лет

Актриса Анастасия Задорожная родила первенца, когда ей исполнилось 38 лет. Она призналась, что часто получает вопросы о том, как ей удалось забеременеть.

«Многие письма начинаются с "Мне 35, 37 и так далее… шансов мало. Как у вас получилось?" Дорогие девушки! Отбросьте на обочину все стереотипы. Я искренне считаю, что всему свое время», — написала Настя в соцсети.

Она отметила, что прежде всего уволилась с нелюбимой работы, из-за которой часто нервничала, и стала просто наслаждаться жизнью.

«Появился сон, спорт и жизнь у океана. Все остальное — стандартный набор по сдаче анализов. Я шла к этому очень спокойно, несколько лет. Без паники. И не требовала от себя ничего сверхъестественного», — разоткровенничалась артистка.

Задорожная также призвала не зацикливаться на домыслах и указала, что во всем мире миллионы женщин рожают и в 40 и в 45 лет.

Ранее Анастасия Задорожная раскрыла тайну: как оказалось, долгое время СМИ называли ее мужем другого человека. В личном блоге знаменитость назвала настоящую фамилию супруга и объяснила, почему скрывала ее. Пара живет во Флориде и воспитывает дочь.