Нюша раскрыла правду об отношениях с Егором Кридом после развода

Певица Нюша рассказала об отношениях с Егором Кридом после развода. Много лет назад у молодых людей был роман, потом они поссорились и начались конфликты. В интервью стилисту Aleko девушка призналась, что сейчас они дружат и общаются.

Звезды ранее предпочитали не рассказывать о своих прошлых отношениях, но после развода Нюша перезапустила карьеру – стала снимать новые клипы, выпускать песни и давать интервью. Поклонников интересует, что связывает певицу с бывшим избранником Егором Кридом, тем более что сейчас она свободна.

«Мы солидарны с Егором в том, что здорово, когда ты остаешься в хороших отношениях с людьми, которые были ближе. Считаю, что это здорово — найти в себе силы сделать так», – поделилась артистка.

Нюша отметила, что между ними была «большая история». Она обиделась на парня, когда он открыто рассказал об их отношениях. Но время прошло, и они смогли простить друг друга. Они даже записали совместный трек, а в клипе сыграли жениха и невесту.

«Мы друг другу близкие люди, и это очень важно. Счастье, что есть такие воспоминания. У нас сейчас нет суперплотного общения, но если возникают творческие идеи, то мы общаемся по этому поводу», — добавила 34-летняя звезда.

Напомним, что недавно Нюша развелась с Игорем Сивовым. Они воспитывают двух детей – дочь и сына.

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