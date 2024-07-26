«Догадайтесь сами»: сестра Нюши впервые раскрыла правду об отношениях с певицей

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина развеяла слухи об испорченных отношениях с родной сестрой, певицей Анной Шурочкиной, известной под псевдонимом Нюша.

«Я не знаю, что говорят в шоу-бизнесе. Но мы не поругались. У меня с сестрой прекрасные отношения всегда были и, надеюсь, будут дальше. Мы друг друга всегда поддерживаем», - сказала Мария в беседе с mk.ru.

При этом о личной жизни родственницы спортсменка говорить категорически отказалась. Она только отметила, что Нюше нужен мужчина, который будет ее любить.

«Мужчина должен быть мужчиной. Для каждой женщины эта фраза несет разный смысл. Так что догадайтесь сами», - заключила Мария.

После расставания с мужем Нюша вернулась из ОАЭ в Россию и возобновила концертную деятельность. Позже она планировала перевезти детей в Москву.

Ранее стало известно, что 3 июля 2024 года брак певицы и бизнесмена Игоря Сивова должны были расторгнуть. Сначала заседание отложили, а затем дали сторонам время на «подумать», так как экс-возлюбленные не могут мирно решить, с кем останутся дети после развода.