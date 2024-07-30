Мать троих детей Дурова отреагировала на его слова о донорской программе

Родившая от Павла Дурова Ирина Болгар заявила, что знала про его донорство. Об этом сообщает StarHit.

Бизнесмен Павел Дуров сообщил, что имеет более 100 детей по всему миру. 15 лет назад он стал донором генетического материала и помог бездетным парам из 12 стран. Ирина Болгар, утверждающая о гражданском браке с Дуровым, заявила, что знала про его донорскую программу. По ее словам, она с уважением отнеслась к решению Павла.

«Участие Павла в анонимной донорской программе не оказывало никакого влияния на наши отношения и нашу семью. Надо сказать, что я с уважением отношусь к любым решениям и жизненным выборам других людей, оставляя за собой право принять своё решение и сделать свой выбор», — высказалась Ирина.

Также Болгар утверждает, что родила от Дурова троих детей. По ее словам, Павел признал наследников и дал им свою фамилию. Подробности о гражданском браке Ирины и Павла читайте в этой новости.

Также сообщалось, что бизнесмен Илон Маск назвал 100 биологических детей Павла Дурова уровнем новичка.