«Нужно учиться быть хорошим дедом»: Вадим Галыгин рассекретил необычное имя внука

Впервые ставший дедушкой актер Вадим Галыгин сообщил необычное имя внука. Вадим поделился откровением в эфире шоу «Марков. Ничего личного».

Не так давно в беседе с Павлом Волей актер признался, что впервые стал дедушкой. Тогда актер избежал подробностей и даже не назвал имя внука. Вскоре выяснилось, что Вадиму подарила наследника старшая дочь. Она родила мальчика по имени Прохор в январе 2025 года.

«Внук у меня родился в январе. Моя старшая дочь Тася родила Прохора Алексеевича», — высказался он.

По словам актера, он чувствует большую ответственность. Раньше он старался быть хорошим отцом, теперь Вадиму нужно «по новой начинать», чтобы стать достойным дедушкой для внука.

«Сейчас нужно по новой начинать, как-то тренироваться, смотреть, словом, учиться быть хорошим дедом», — признался артист.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, что Вадим Галыгин брал за корпоратив 700 тыс. рублей. Подробности читайте в этой новости.

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