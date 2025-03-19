Продюсер Дворцов рассказал, что Вадим Галыгин брал за корпоратив 700 тыс. рублей

Юморист и шоумен Вадим Галыгин прославился благодаря участию в КВН и Comedy Club. Однако после его ухода из проектов у многих создалось впечатление, что артист вовсе пропал из медиаполя, но это не так. Сейчас Вадим продолжает выступать, работать на ТВ и вести корпоративы. Подробности выяснил портал «Страсти».

Из комедийного шоу телеканала ТНТ Галыгин ушел в 2007 году. Ходили слухи, что у него были конфликты с другими участниками Comedy, в том числе с Гариком Мартиросяном, которого комик задирал из-за увлечения модным стендапом. Впрочем, подтверждения эта информация так и не получила, а Вадим периодически возвращался в проект, хоть и не был уже резидентом.

Деятельность артиста стала менее публичной – он перестал постоянно мелькать на телевидении. Также, как считает продюсер Сергей Дворцов, утратил былую популярность Галыгин еще и потому, что сделал упор не на карьеру, а на личную жизнь.

«Наверное, он все-таки начал постепенно свою популярность терять тогда, когда стал высказываться нелицеприятно о коллегах. Также, как правило, бывает у артиста только два пути — либо ты выбираешь личную жизнь, либо уделяешь время творчеству, своей карьере. В его случае я могу сказать одно, что, скорее всего, просто он немного перешел ту грань, когда популярность уже по полной программе у него пошла, и он захотел уйти в тень. Еще бывает, что имеется дополнительный бизнес у таких артистов. Поэтому неудивительно, что он сошел на нет», - поделился продюсер.

Несколько лет назад Вадим вернулся на Первый канал в шоу «Фантастика». Он стал в нем ведущим. Также комик ведет подкаст «Анекдоты». Кроме того, как и другие артисты, он выступает на корпоративах. По словам Дворцова, расценки у него по меркам шоу-бизнеса приемлемые.

«По моим данным, во всяком случае, как это было 2-3 года назад, он получал от 700-800 тысяч рублей и выше», - отметил Сергей Дворцов.

Ранее Вадим Галыгин заработал почти 30 миллионов рублей на своем бизнесе.