«Нужно потрудиться»: звезда «Универа» раскрыла секрет крепких отношений спустя 12 лет брака

Анна Хилькевич раскрыла секрет крепкого брака.

Звезда «Универа» замужем за Артуром Волковым уже 12 лет. По словам Анны, в их отношениях были не только позитивные моменты. Актриса не стала скрывать, что им с супругом часто приходилось справляться с кризисными ситуациями, которые возникали во время семейной жизни.

В честь Дня всех влюбленных Хилькевич раскрыла, что ссоры и кризисы не разрушили брак, а лишь сделали их совместную жизнь «еще круче и интереснее».

«Без желания обоих мы бы их вряд ли успешно прошли. Еще "на берегу" мы обусловили, что отношения — работа двоих людей. Точно так же, как и дружба: чтобы идти вместе в долгую, нужно потрудиться порой, и мы пошли. Мы уяснили для себя несколько ключевых моментов наших отношений», — поделилась звезда в личном блоге.

Кроме того Хилькевич раскрыла, как им удается укреплять отношения. Оказалось, что даже спустя 12 лет брака они продолжают над этим работать: уважают интересы друг друга, а в споре пытаются найти компромисс. Также Анна подчеркнула, что в браке необходимо принимать людей такими, какие они они есть, а если и возникают какие-то претензии, то их надо решать разговором.

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