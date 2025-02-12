«Брак продлился всего 7 дней»: Самбурская эмоционально рассказала о громком разводе

Настасья Самбурская рассказала о драке с мужем, из-за которой подала на развод. Об том стало известно в эфире шоу «Модный приговор».

В новом выпуске героиней стала россиянка, ставшая победительницей конкурса красоты. Женщина обратилась за помощью из-за вульгарного стиля одежды. Участница шоу заявила, что не знает, как правильно выстраивать отношения с мужчиной: она была в браке всего лишь 3 месяца. Услышав высказывание россиянки, актриса и ведущая шоу поделилась своей историей. Так, Самбурская вспомнила о громком разводе, причиной которого стало домашнее насилие. Ее брак продлился 7 дней.

«У меня брак продлился всего семь дней. В понедельник я влюбилась, во вторник – страдала, в среду он объяснился, в четверг ждал ответа, в пятницу мы поженились, а в субботу подрались, в воскресенье в суд подали, в понедельник развелись», — высказалась знаменитость.

Напомним, актриса была в браке с коллегой, который старше на 5 лет. В 2017 году она узаконила отношения с Кириллом Дыцевичем.

Ранее сайт «Страсти» попытался разобраться, достойна ли Настасья быть ведущей модного шоу. Подробности читайте в этом материале.