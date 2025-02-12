«Проблемы со здоровьем»: звезда «Универа» рассказала о жизни после третьих родов

Российская актриса Анна Хилькевич раскрыла, как восстанавливает организм после третьей беременности. Об этом она сообщила в своем микроблоге.

По словам звезды «Универа», она регулярно качает дочь на руках, вследствие чего у них сильно болит спина.

«Последние дни качаю на руках Оливию. И из-за этого у меня так болит спина. Снова поясница. Я хожу на тренировки в центр для людей, у которых проблемы со здоровьем», — поделилась артистка.

Хилькевич уточнила, что ходит на занятия не в фитнес-центр, а специализированное лечебное учреждение.

«То есть это не спортзал, а центр по восстановлению опорно-двигательного аппарата. Эффект вау, я поясницу уже свою вылечила от послеродовых осложнений, а сейчас именно закачиваю поясничку», — заявила она.

Анна Хилькевич счастлива в браке с предпринимателем Артуром Волковым. Они стали родителями в третий раз 17 сентября 2024 года. Знаменитость активно рассказывала о своем состоянии во время беременности и мечтала поскорее родить. Для этого она даже последовала советам и попробовала на себе способы вызвать роды.

Помимо новорожденной Оливии, супруги воспитывают двух дочерей — восьмилетнюю Арианну и шестилетнюю Анну-Марию.

Ранее Анна Хилькевич рассказала о неизвестной болезни дочерей.