«Нужно не париться»: Олег Газманов публично признался, что ведет нездоровый образ жизни

Олег Газманов признался, что ведет нездоровый образ жизни.

Артист сообщил о том, что он не может совладать с собой в некоторых моментах. По этой причине ему трудно приходится бороться со стрессовыми ситуациями, так как пропускает все через себя и свои эмоции, из-за чего начинает сильно нервничать. Газманов признался, что испытывает тревогу всегда перед выходом на сцену даже спустя 55 лет музыкальной карьеры.

«Каждое выступление на сцене — это микростресс. Из этого я делаю вывод, что нужно не париться, ребята. А жить активно», — разоткровенничался музыкант беседе с Борисом Корчевниковым в шоу «Судьба человека».

Кроме того Олег рассказал и про то, что у него не получается соблюдать режим сна, поэтому иногда он страдает от недосыпа и мучается в перелетах. Певец не стал скрывать проблем с питанием, так как он может спокойно пропустить прием пищи и остаться голодным.

Однако, несмотря на все упущения, артист никогда не забывает про спорт, который помогает ему оставаться всегда бодрым и активным. Газманов ежедневно выполняет дыхательную гимнастику и базовый комплекс упражнений, в который входят отжимания и подтягивания.

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